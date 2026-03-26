Israel afirmou ter matado o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã, Alireza Tangsiri, apontado como responsável por ordenar o bloqueio do Estreito de Ormuz.
Segundo o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, o ataque aéreo ocorreu na noite de quarta-feira e também atingiu outros oficiais da cúpula naval iraniana. Em declaração em vídeo, ele disse que Tangsiri liderou a operação de minagem e interrupção do tráfego marítimo na estratégica rota de navegação.
O Estreito de Ormuz é uma das principais passagens para o transporte global de petróleo. De acordo com Katz, o comandante foi alvo de uma “operação precisa e letal”.
Até o momento, não houve confirmação oficial por parte do governo iraniano sobre a morte de Tangsiri. Desde o início da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, em 28 de fevereiro, Israel anunciou a morte de diversos integrantes da alta cúpula iraniana.
Nos últimos dias, forças israelenses também realizaram ataques contra ativos navais iranianos, incluindo embarcações no Mar Cáspio.
Com informações do Al Jazeera.
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ADRIANO A S ANDRADE 15 horas atrásAs notícias no Brasil sobre a guerra contra o Irã é uma piada, pois só diz aquilo que é liberado pelo imperialismo americano, demonstrando a pura propaganda que é a tônica na imprensa, pois só um lado mata e ganha o outro só perde e morre, no caso o Irã...