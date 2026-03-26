Israel afirmou ter matado o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã, Alireza Tangsiri, apontado como responsável por ordenar o bloqueio do Estreito de Ormuz.

Segundo o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, o ataque aéreo ocorreu na noite de quarta-feira e também atingiu outros oficiais da cúpula naval iraniana. Em declaração em vídeo, ele disse que Tangsiri liderou a operação de minagem e interrupção do tráfego marítimo na estratégica rota de navegação.

O Estreito de Ormuz é uma das principais passagens para o transporte global de petróleo. De acordo com Katz, o comandante foi alvo de uma “operação precisa e letal”.