O UOL procurou a Secretária Estadual da Educação e o Colégio Estadual Amaro Cavalcanti para comentar o caso, mas ainda não teve retorno. Assim que houver, o texto será atualizado.

O Sepe (Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio) repudiou as agressões. "O Sepe repudia tal tipo de acontecimento dentro do ambiente escolar, local onde deveria primar o espírito democrático e o diálogo, embora saibamos muito bem que esse tipo de comportamento violento por parte da Polícia Militar, embora repugnante, já não surpreenda mais ninguém".

A AERJ (Associação dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro) também condenou a atitude do PM. Em nota, a AERJ declarou ser "inadmissível que lideranças jovens, no exercício legítimo de defesa dos alunos, sejam recebidas com violência dentro de uma instituição de ensino por lutarem contra o assédio".