Material continha um "ranking" com imagens não autorizadas de alunas e foram compartilhadas em grupos de aplicativos de mensagens. A lista tinha imagens de 29 alunas e um aluno, todos com idades entre 15 e 16 anos.

Oito estudantes do campus Pelotas do IFSul (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense) foram suspensos após a criação e compartilhamento de um "ranking" de cunho sexual com fotos de alunas da instituição.

O ranking continha termos ofensivos, alguns de cunho sexual. Os comentários depreciativos estavam destacados ao lado das fotos das estudantes, como se fosse uma classificação, explicou a Polícia Civil.

Familiares de uma aluna procuraram a Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência no domingo (22). Até a tarde de ontem, outras quatro famílias registraram ocorrências na corporação sobre o caso, informou a delegada Lisiane Mattarredona à reportagem.

Os oito alunos que estariam envolvidos no caso podem responder por ato infracional análogo a cyberbullying. Os suspeitos têm idades entre 15 e 16 anos. Se condenados pelo ato infracional, a pena é de dois a quatro anos, segundo Mattarredona.