O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira (24) o PL Antifacção e manteve o trecho que proíbe o pagamento de auxílio-reclusão a presos envolvidos com organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares ou milícias privadas.

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A norma impede a concessão do benefício aos dependentes de detentos provisórios ou condenados que cumpram pena em regime fechado ou semiaberto por crimes relacionados a essas organizações.