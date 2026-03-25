26 de março de 2026
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'FAMÍLIA PAGARÁ'

Lula mantém veto a auxílio-reclusão para presos de facções

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Ricardo Stuckert /PR
O presidente também manteve a alteração no Código Eleitoral que proíbe o voto de presos provisórios.
O presidente também manteve a alteração no Código Eleitoral que proíbe o voto de presos provisórios.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira (24) o PL Antifacção e manteve o trecho que proíbe o pagamento de auxílio-reclusão a presos envolvidos com organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares ou milícias privadas.

Leia mais: Presidente Lula sanciona PL Antifacção com dois vetos

A norma impede a concessão do benefício aos dependentes de detentos provisórios ou condenados que cumpram pena em regime fechado ou semiaberto por crimes relacionados a essas organizações.

Durante a cerimônia, Lula afirmou que a medida é relevante e declarou que quem optar pelo crime precisa saber que a família também sofrerá as consequências da decisão.

O presidente também manteve a alteração no Código Eleitoral que proíbe o voto de presos provisórios. A nova legislação institui o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado, com regras mais rígidas para integrantes dessas estruturas.

Foram vetados dispositivos que equiparavam penas entre integrantes e não integrantes de organizações criminosas em determinados crimes. Outro trecho barrado previa a destinação de bens e valores apreendidos a fundos estaduais e do Distrito Federal, o que implicaria perda de receita da União.

Com informações do Metrópoles.

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