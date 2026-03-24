Nesta terça-feira (24), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpra prisão domiciliar por 90 dias para tratamento de broncopneumonia. O prazo começa a contar a partir da alta hospitalar. A decisão acolhe parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), favorável à flexibilização em razão do quadro de saúde.

Na decisão, Moraes afirma que o ambiente domiciliar é o mais adequado para a recuperação, considerando que a melhora completa de pneumonia bilateral pode levar de 45 a 90 dias. Após o período, o ministro reavaliará a necessidade de manutenção da medida.

Bolsonaro deverá usar tornozeleira eletrônica e está proibido de utilizar celulares, smartphones, redes sociais ou qualquer meio de comunicação, inclusive por intermédio de terceiros. Também não poderá gravar vídeos ou áudios.