Clientes de diferentes bancos relataram problemas para realizar transferências via PIX nesta terça-feira (24). As reclamações foram publicadas nas redes sociais ao longo da manhã.

De acordo com a plataforma Downdetector, que acompanha o funcionamento de serviços digitais, houve aumento significativo de notificações a partir das 11h38. O pico ocorreu às 12h08, quando foram registradas 619 queixas.

O Banco Central, responsável pelo sistema de pagamentos instantâneos, foi procurado, mas não se manifestou até a última atualização.