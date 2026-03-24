26 de março de 2026
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Usuários relatam instabilidade no PIX nesta terça-feira

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/X
As reclamações foram publicadas nas redes sociais ao longo da manhã.
As reclamações foram publicadas nas redes sociais ao longo da manhã.

Clientes de diferentes bancos relataram problemas para realizar transferências via PIX nesta terça-feira (24). As reclamações foram publicadas nas redes sociais ao longo da manhã.

De acordo com a plataforma Downdetector, que acompanha o funcionamento de serviços digitais, houve aumento significativo de notificações a partir das 11h38. O pico ocorreu às 12h08, quando foram registradas 619 queixas.

O Banco Central, responsável pelo sistema de pagamentos instantâneos, foi procurado, mas não se manifestou até a última atualização.

Com informações do g1.

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