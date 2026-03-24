A apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, oficializa nesta terça-feira (24) sua filiação ao PSD para concorrer ao cargo de deputada federal por São Paulo nas eleições deste ano.

A filiação é efetivada na sede do partido, na capital paulista. A legenda é comandada por Gilberto Kassab. O PSD também foi a sigla do ex-deputado e ex-ministro das Comunicações Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, irmã de Silvia.

Conhecida como Silvinha, a apresentadora tem mais de 20 anos de atuação no SBT e comanda atualmente o programa “Sábado Animado”. Formada em veterinária, ela defende pautas ligadas à causa animal.