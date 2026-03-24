26 de março de 2026
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DA TV À POLÍTICA

Filha de Silvio Santos vai disputar vaga na Câmara pelo PSD

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@silviaabravanel/Instagram
O PSD também foi a sigla do ex-deputado e ex-ministro das Comunicações Fábio Faria, cunhado de Silvia.
O PSD também foi a sigla do ex-deputado e ex-ministro das Comunicações Fábio Faria, cunhado de Silvia.

A apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, oficializa nesta terça-feira (24) sua filiação ao PSD para concorrer ao cargo de deputada federal por São Paulo nas eleições deste ano.

A filiação é efetivada na sede do partido, na capital paulista. A legenda é comandada por Gilberto Kassab. O PSD também foi a sigla do ex-deputado e ex-ministro das Comunicações Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, irmã de Silvia.

Conhecida como Silvinha, a apresentadora tem mais de 20 anos de atuação no SBT e comanda atualmente o programa “Sábado Animado”. Formada em veterinária, ela defende pautas ligadas à causa animal.

A filiação integra a estratégia do PSD de ampliar a bancada federal, que hoje soma 47 parlamentares, apostando em nomes com potencial de atrair votos. Também integram o partido a vereadora Tammy Gretchen e sua mãe Gretchen, as cantoras Sula Miranda e Vanilda Bordieri, o compositor e ex-deputado Frank Aguiar e o rapper MC Gui.

Enquanto organiza a nominata de candidatos, Kassab também articula o posicionamento do PSD na chapa encabeçada pelo governador Tarcísio de Freitas. O atual vice, Felicio Ramuth, é apontado como favorito para permanecer na vaga, mas a situação partidária ainda está em definição.

Com informações do Metrópoles.

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