Quadrilha usa estacionamento falso para furtar carros
Uma quadrilha montou um falso estacionamento em um terreno no Butantã, na zona oeste de São Paulo, e furtou ao menos cinco carros na noite de domingo (22).
Segundo a polícia, os criminosos afixaram um placa indicando que no terreno, no cruzamento entre as ruas Sapetuba e Camargo, funcionava um estacionamento.
Parte da quadrilha se passava por manobrista, de acordo com a investigação. Eles recebiam as chaves das vítimas, se comprometiam a manobrar os veículos e furtavam os automóveis logo em seguida.
Quando as vítimas retornaram para buscar os carros, encontraram o terreno vazio. Entre os veículos está um Nissan March de cor preta e ano 2013/2014, cujo motorista estacionou o automóvel no local às 19h.
Um dos veículos furtados foi localizado na segunda-feira (23) na região de Sacomã, zona sul da capital paulista, e devolvido à vítima. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o policialmento no bairro foi reforçado.
O caso é investigado pelo 34º DP (Vila Sonia), que busca os suspeitos do crime.