Uma mulher de 63 anos é apontada pela polícia como suspeita de matar a enteada na tarde de sábado (21), em uma área rural de Igrejinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O crime foi cometido em uma casa localizada em Rochedo.
A vítima foi identificada como Maria Helena de Souza, de 50 anos. A suspeita é Lurdes de Fátima de Lima Maurina, que estava foragida até a última atualização do caso, conforme a Polícia Civil.
Segundo o boletim de ocorrência, a Brigada Militar foi acionada após denúncia de disparo de arma de fogo. No local, junto com os Bombeiros Voluntários, os agentes encontraram Maria Helena caída no chão, já mort.a
De acordo com a polícia, após um desentendimento familiar, a suspeita foi até um dos quartos da casa, pegou uma espingarda calibre 12 e atirou contra a enteada. Em seguida, fugiu pelos fundos da residência em direção a uma área de mata. Buscas foram realizadas, mas ela não foi localizada.
A arma foi apreendida e o local passou por perícia. O caso é investigado pela Polícia Civil de Igrejinha.
