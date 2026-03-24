O corpo localizado na tarde dessa segunda-feira (23), em um sobrado na Quadra 16 do Paranoá, no Distrito Federal, é do segundo-sargento da reserva remunerada da Polícia Militar do DF Rhodson Henrique Freire, de 46 anos.
A identificação foi confirmada pela PMDF. O militar foi encontrado deitado sobre a cama, em uma suíte no andar superior do imóvel.
O sobrado tem dois pavimentos e é dividido em unidades independentes ocupadas por diferentes moradores. No quarto e no banheiro da suíte, foram identificadas marcas de sangue, indicando possíveis sinais de violência.
A área foi isolada para perícia. Até o momento, a causa da morte não foi confirmada. As investigações consideram as hipóteses de ato contra a própria vida e de homicídio. O caso está sob responsabilidade da 6ª Delegacia de Polícia.
