Um corpo carbonizado foi localizado dentro de um veículo que pegou fogo na manhã dessa segunda-feira (23), em Laguna (SC). A ocorrência foi registrada por volta das 7h30, na Praia do Gi.
Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o carro estava completamente tomado pelas chamas. O incêndio foi combatido e controlado pelos socorristas.
Após a extinção do fogo, os bombeiros encontraram o corpo no banco traseiro do carro.
A Polícia Civil, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para os procedimentos de investigação e identificação. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as causas do incêndio.
Com informações do NSC Total.