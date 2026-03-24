26 de março de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
INVESTIGAÇÃO

Corpo carbonizado é achado em carro incendiado

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/CBPMSC
Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as causas do incêndio.
Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as causas do incêndio.

Um corpo carbonizado foi localizado dentro de um veículo que pegou fogo na manhã dessa segunda-feira (23), em Laguna (SC). A ocorrência foi registrada por volta das 7h30, na Praia do Gi.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o carro estava completamente tomado pelas chamas. O incêndio foi combatido e controlado pelos socorristas.

Após a extinção do fogo, os bombeiros encontraram o corpo no banco traseiro do carro.

A Polícia Civil, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para os procedimentos de investigação e identificação. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as causas do incêndio.

Com informações do NSC Total.

Comentários

Comentários