Um corpo carbonizado foi localizado dentro de um veículo que pegou fogo na manhã dessa segunda-feira (23), em Laguna (SC). A ocorrência foi registrada por volta das 7h30, na Praia do Gi.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o carro estava completamente tomado pelas chamas. O incêndio foi combatido e controlado pelos socorristas.

Após a extinção do fogo, os bombeiros encontraram o corpo no banco traseiro do carro.