Um homem foi preso por suspeita de estuprar uma servidora dentro da delegacia-geral de Polícia Civil do Piauí, em Teresina.

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Vítima foi encontrada desacordada e sangrando dentro de uma das salas da delegacia. O crime aconteceu na quinta-feira (19) no pavimento superior do prédio, segundo o delegado-geral de Polícia Civil do Piauí, Luccy Keiko. A identidade da mulher vai ser preservada e o delegado não informou qual função ela cumpria no local.