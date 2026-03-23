Um homem foi preso hoje após tentativa de estupro contra uma médica dentro de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) na zona sul de São Paulo.

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Homem foi preso em flagrante após tentativa de estupro. Caso aconteceu com uma médica de 30 anos que trabalhava na UPA Vila Santa Catarina, que fica na zona sul de São Paulo.