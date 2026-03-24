26 de março de 2026
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ENCONTRO

Empreendedorismo feminino


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Divulgação

O Laces and Hair, no Shopping Iguatemi, recebeu em seu espaço de eventos um encontro para mulheres executivas. Na reunião estiveram 30 representantes de grandes empresas da região de Campinas, mulheres nos cargos de CEOs, diretoras, gerentes e empresárias. O tema em debate foi "LIDERANÇA DAS MULHERES REDEFINE ESTRATÉGIA E RESULTADOS NAS ORGANIZAÇÕES".

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