O Laces and Hair, no Shopping Iguatemi, recebeu em seu espaço de eventos um encontro para mulheres executivas. Na reunião estiveram 30 representantes de grandes empresas da região de Campinas, mulheres nos cargos de CEOs, diretoras, gerentes e empresárias. O tema em debate foi "LIDERANÇA DAS MULHERES REDEFINE ESTRATÉGIA E RESULTADOS NAS ORGANIZAÇÕES".
26 de março de 2026
escolha sua cidade Nacional
- últimas
- regiões
- editorias
- colunistas
- variedades
- Sobre a Sampi
- Termos de uso
- Política de Privacidade
- Fale com a Sampi
- Envie seu Currículo
escolha outra cidade