Ao menos 142 municípios do Rio Grande do Sul já limitam serviços públicos por falta de diesel, segundo levantamento da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. O número corresponde a 45% das 315 prefeituras que responderam à consulta feita pela entidade, em um universo de 497 cidades no estado.

De acordo com a federação, gestores priorizam áreas essenciais, como o transporte de pacientes na saúde. Obras e atividades que dependem de maquinário foram suspensas em parte dos municípios afetados. Há preocupação com a continuidade do cenário nos próximos dias.

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis indicam que o diesel foi vendido, em média, a R$ 7,26 por litro na semana iniciada em 15 de março, o maior valor desde agosto de 2022. Neste sábado (21), o preço médio estava em R$ 6,89.