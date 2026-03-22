22 de março de 2026
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SERVIÇOS LIMITADOS

Falta de diesel já atinge 142 cidades do Rio Grande do Sul

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil
A alta do produto ocorre em meio à escalada do conflito no Oriente Médio
A alta do produto ocorre em meio à escalada do conflito no Oriente Médio

Ao menos 142 municípios do Rio Grande do Sul já limitam serviços públicos por falta de diesel, segundo levantamento da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. O número corresponde a 45% das 315 prefeituras que responderam à consulta feita pela entidade, em um universo de 497 cidades no estado.

De acordo com a federação, gestores priorizam áreas essenciais, como o transporte de pacientes na saúde. Obras e atividades que dependem de maquinário foram suspensas em parte dos municípios afetados. Há preocupação com a continuidade do cenário nos próximos dias.

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis indicam que o diesel foi vendido, em média, a R$ 7,26 por litro na semana iniciada em 15 de março, o maior valor desde agosto de 2022. Neste sábado (21), o preço médio estava em R$ 6,89.

A alta ocorre em meio à escalada do conflito no Oriente Médio, que elevou o preço do petróleo no mercado internacional. O barril do tipo Brent voltou a superar US$ 100, pressionando os custos de importação e os preços internos, já que o Brasil depende parcialmente do diesel importado.

Com informações do Metrópoles.

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