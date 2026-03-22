Cerca de 50 apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram neste sábado (21), em frente ao Hospital DF Star, em Brasília, para cantar “Parabéns pra Você” pelos 71 anos do ex-chefe do Executivo, que está internado na unidade.

Segundo boletim médico, Bolsonaro permanece na unidade de terapia intensiva (UTI), sem previsão de alta. Ele está hospitalizado desde 13 de março para tratar uma broncopneumonia bacteriana, após apresentar febre alta e queda na saturação de oxigênio.

O grupo levou bolo, salgadinhos, refrigerantes e pipoca. Durante a manifestação, fez orações e entoou frases como “Bolsonaro livre” e “anistia já”.