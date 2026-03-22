O uso recente de maconha entre adolescentes de 14 a 18 anos do sexo feminino aumentou três vezes e meia no Brasil entre 2012 e 2023, passando de 1,3% para 4,6%, segundo o 3º Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad III), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Entre os meninos da mesma faixa etária, a taxa caiu de 5,7% para 2,3% no período.

A pesquisa mostra que o consumo de drogas ilícitas no país cresceu cerca de 80% em pouco mais de uma década. A proporção de brasileiros que já experimentaram alguma substância proibida ao menos uma vez subiu de 10,3% em 2012 para 18,7% em 2023. O uso no último ano passou de 4,5% para 8,1%.

A maconha e derivados da cannabis lideram o consumo e impulsionaram a alta. Em 2023, 15% da população relataram já ter usado a substância ao menos uma vez, ante 6,2% em 2012. O consumo recente aumentou de 2,8% para 6%.