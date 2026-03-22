Os botões verdes colhidos no outono são primeiro secos ao sol e depois curtidos em vinagre, salmoura, vinho ou sal, transformando-se em bolinhas do tamanho de ervilhas. O processo de cura realça seu sabor cítrico e picante, semelhante ao das azeitonas verdes. As mais novas têm uma textura firme e são menos aromáticas que as maduras, tenras e perfumadas. Podem ser encontradas nos supermercados em geral em vidrinhos de 60 gramas que duram muito porque não se pode abusar desse ingrediente que deve usado com parcimônia para não interferir no sabor do alimento que se busca realçar. Na medida certa sua textura e acidez enriquecem diversas receitas, incluindo pratos de peixe, como este grelhado que ilustra o texto.

Alcaparras são botões florais ainda verdes do arbusto chamado alcaparreira. Mais frequentemente associadas à culinária mediterrânea, mas apreciadas em todo o mundo, atualmente são cultivadas em muitos países. Há referências ao seu uso que remonta a 2000 a.C., sendo mencionadas como alimento na Epopeia de Gilgamesh. Como símbolo de força e beleza é encontrada no Eclesiastes, livro religioso. Sua origem etimológica reside na língua árabe.

Qualquer peixe se presta ao preparo, inclusive a tilápia, de vasto emprego no Brasil, grande produtor desta espécie muito consumida também na China, Tailândia e Egito. A tilápia é uma proteína saudável devido à baixa caloria, reduzida gordura saturada e presença de nutrientes essenciais ao organismo humano como selênio, fósforo, vitamina B12 e potássio, os quais ajudam na saciedade e na saúde cardiovascular. Além de tantos benefícios, sua carne tem sabor suave e a cor clara favorece combinações com outros ingredientes. Em relação ao custo de peixes considerados nobres, o preço é bom.

Quer comer um peixinho nessa Quaresma? Veja como é fácil prepará-lo. Seque bem os filés com pano de prato ou papel toalha. Só então os tempere com sal, pimenta e suco de limão. Deixe tomar gosto por dez minutos. Enquanto isso, prepare o molho de alcaparras. Numa frigideira pequena aqueça a manteiga com um fio de azeite para não queimá-la. Frite o dente de alho bem triturado sem deixar escurecer. Junte as alcaparras e mantenha um minuto sobre a chama. Desligue o fogo. Passe ao peixe devidamente temperado, grelhe-o numa frigideira antiaderente, um filé de cada vez para não juntar líquido. Transfira-os para uma travessa de servir. Regue com o molho e sirva imediatamente com o purê de batatas, acompanhamento ideal.

Preparar o purê também é super fácil. Cozinhe as batatas descascadas, temperadas com sal. Depois de bem cozidas, passe-as ainda quentes pelo espremedor. Coloque a massa numa panela, junte a manteiga e o leite aos poucos, até obter um purê consistente. Prove o sal e sirva.