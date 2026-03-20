O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), criticou nesta sexta-feira (20) o envio do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para a Penitenciária Federal em Brasília.

Mendes também se manifestou contra o vazamento ilegal das conversas obtidas a partir da quebra de sigilo dos celulares de Vorcaro, apreendidos pela Policia Federal (PF).

As declarações foram apresentadas por Mendes no momento em que ele votou pela manutenção da prisão de Vorcaro. Com o voto do ministro, o placar final foi de 4 votos a 0.