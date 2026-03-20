A mãe da policial militar Gisele Alves Santana afirmou estar aliviada com a prisão do genro, o tenente-coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto, acusado de matar a esposa. Em entrevista à TV Globo, exibida nesta sexta-feira (20), ela disse que o considera um "monstro".

"Aliviada só de ver esse monstro preso", disse. "Para mim, ele sempre foi um monstro", afirmou Marinalva Alves à reportagem.

O oficial é investigado pela morte da soldado de 32 anos, encontrada com um tiro na cabeça no apartamento onde o casal vivia, na região central de São Paulo. O caso, inicialmente tratado como suicídio, passou a ser apurado como feminicídio ao longo da investigação.