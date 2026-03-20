Escolhido pelo presidente Lula (PT) para disputar o Governo de São Paulo e de saída do Ministério da Fazenda, o petista Fernando Haddad busca um vice próximo ao agro para compor sua chapa. A ideia é tentar fortalecer a candidatura petista no interior do estado.

Haddad foi candidato a governador em 2022 e ganhou na região metropolitana de São Paulo. O bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos), porém, teve muito mais votos que o petista no interior -7,9 milhões contra 4,7 milhões- e se elegeu.

No total, Tarcísio teve 55% dos votos contra 45% de Haddad. Apesar da derrota, o resultado foi o melhor da história do PT no estado. O avanço do partido junto ao eleitorado paulista foi avaliado pelo grupo político de Lula como fundamental para a vitória na eleição nacional.