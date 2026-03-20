A PF (Polícia Federal) iniciou uma operação nesta sexta-feira (20) para investigar uma rede de tráfico internacional de mulheres para exploração sexual em São Francisco do Sul (SC).

Investigação começou após uma paraguaia procurar a polícia e relatar que foi aliciada pela internet em seu país. Ela diz que recebeu a promessa de trabalhar como garçonete em um bar na cidade brasileira, que fica no norte do estado de Santa Catarina.

Mulher afirma que foi trazida ao Brasil em um caminhão e levada a um estabelecimento noturno. No local, ela relata ter tido os documentos retidos, sofrido agressões físicas e psicológicas, além de restrição de liberdade.