O PL decidiu apoiar a candidatura do senador Sergio Moro (União Brasil) ao Governo do Paraná e, assim, criar um palanque para a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL) no estado. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (18) após uma reunião entre Moro, que lidera pesquisas de intenção de voto, e a cúpula do partido.

Segundo o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, Moro deve concorrer pelo União Brasil, mas também há a possibilidade de que ele se filie ao partido de Flávio. O senador terá uma reunião com a federação União Brasil-PP ainda nesta quarta para definir a questão partidária. Na mesma chapa, o PL deve lançar o deputado Filipe Barros (PL-PR) ao Senado.

"Nós vamos apoiar o Moro. Isso está certo. Agora, ele precisa definir a situação dele no União Brasil e no PP", disse Valdemar. "Nós vamos ter que unir todo mundo lá para ele ganhar a eleição no primeiro turno. Senão nós estamos mortos por causa do Ratinho", completou.