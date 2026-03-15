O Brasil perdeu, neste domingo (15), a estatueta de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026, realizado no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O longa O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, representava o país na categoria, mas acabou superado na disputa pela estatueta.
Com o resultado, o Brasil soma mais um revés na cerimônia deste ano. Mais cedo, o país já havia sido derrotado na categoria Seleção de Elenco, também com O Agente Secreto, e em Melhor Fotografia, em que o brasileiro Adolpho Veloso concorria pelo trabalho no filme Sonhos de Trem.
Apesar da derrota em Filme Internacional, o cinema brasileiro ainda permanece na disputa em uma das categorias mais importantes da noite. O Agente Secreto também concorre ao prêmio de Melhor Filme, enquanto Wagner Moura disputa a estatueta de Melhor Ator por sua atuação na produção.
A presença do Brasil entre os indicados reforça a projeção internacional recente do cinema nacional, que ganhou destaque na temporada de premiações após a vitória histórica de Ainda Estou Aqui na categoria de Melhor Filme Internacional na edição anterior do Oscar, organizada pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
Com as categorias principais ainda por serem anunciadas, a expectativa se mantém para saber se o país conseguirá conquistar uma estatueta nas disputas finais da noite.