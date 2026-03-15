O Brasil sofreu neste domingo (15) a segunda derrota na cerimônia do Oscar 2026, realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O país perdeu a estatueta de Melhor Fotografia, categoria em que o brasileiro Adolpho Veloso estava indicado pelo trabalho no filme Sonhos de Trem.
A derrota marca o segundo revés brasileiro na noite. Antes disso, o país já havia perdido a primeira categoria em que estava representado: Seleção de Elenco, pela produção O Agente Secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho.
Apesar dos resultados negativos iniciais, o Brasil segue na disputa por outras três estatuetas ao longo da premiação. O principal destaque continua sendo O Agente Secreto, que concentra a maior parte das indicações brasileiras na cerimônia.
O longa ainda concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, com Wagner Moura, que se tornou o primeiro brasileiro indicado na categoria principal de atuação masculina no Oscar.
A presença do Brasil na 98ª edição do Oscar reforça o momento de visibilidade internacional do cinema nacional, especialmente após a conquista histórica de Ainda Estou Aqui, que venceu o prêmio de Melhor Filme Internacional na edição anterior da premiação organizada pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
Com três categorias ainda por serem anunciadas, a expectativa agora se volta para os principais prêmios da noite, que podem garantir ao Brasil novas conquistas no maior palco do cinema mundial.