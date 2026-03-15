O navio histórico Professor W. Besnard, pioneiro nas pesquisas oceanográficas brasileiras, tombou no porto de Santos, na região do Parque Valongo, no centro histórico da cidade litorânea paulista, e será retirado do local para ser levado para um estaleiro.

"Se houver condições, queremos recuperar esse navio com o apoio das empresas parceiras do porto de Santos", disse neste sábado (14) o advogado Anderson Pomini, diretor-presidente da Autoridade Portuária de Santos.

Segundo ele, caso a recuperação não seja possível, parte da embarcação será preservada como bem histórico no Parque Valongo.