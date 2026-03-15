O Brasil não conquistou a estatueta de Melhor Elenco no Oscar 2026, entregue neste domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mesmo sem levar o prêmio, o país continua na premiação com mais três indicações.
"Uma batalha após a outra" venceu o primeiro Oscar de melhor seleção de elenco da história. O favorito era "Pecadores". Gabriel Domingues, de 'O Agente Secreto' corria por fora.
Dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, o longa "O Agente Secreto" concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco - esta última uma categoria criada recentemente pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences para reconhecer o trabalho de seleção de atores em produções cinematográficas.
Na disputa por Melhor Elenco, no entanto, o filme brasileiro acabou não levando a estatueta. As demais categorias ainda serão anunciadas.
Além das indicações ao longa, o Brasil também apareceu em outra categoria da premiação. O diretor de fotografia Adolpho Veloso foi indicado ao Oscar por seu trabalho no filme Sonhos de Trem, na categoria de Melhor Fotografia.