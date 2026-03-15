16 de março de 2026
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COTIDIANO

Investigador ajuda em parto e bebê nasce em delegacia

Por Paulo Eduardo Dias | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Bebê nasceu no estacionamento do 98º DP (Jardim Miriam), na zona sul de São Paulo
Bebê nasceu no estacionamento do 98º DP (Jardim Miriam), na zona sul de São Paulo

Policiais civis do 98º DP (Jardim Miriam), na zona sul de São Paulo, viveram uma ocorrência inusitada na tarde deste domingo (15). Ao invés de atendimento de casos trazidos pela Polícia Militar, por exemplo, ou alguma investigação, eles auxiliaram uma gestante a dar à luz na delegacia.

A história começou quando uma pessoa chegou ao estacionamento da unidade, na avenida Ângelo Cristianini, e pediu ajuda para uma mulher em trabalho de parto, que estava no banco traseiro de um automóvel.

Um investigador de plantão atendeu ao chamado e auxiliou a gestante durante o trabalho de parto. O bebê nasceu no próprio estacionamento. O pai da criança acompanhou o nascimento.

Após o parto, o investigador confirmou que o recém-nascido chorava, sinal de que estava bem. Policiais do plantão escoltaram a família até a UPA Diadema, na Grande São Paulo, unidade mais próxima do local.

A equipe médica informou para os agentes que mãe e bebê passavam bem.

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