Policiais civis do 98º DP (Jardim Miriam), na zona sul de São Paulo, viveram uma ocorrência inusitada na tarde deste domingo (15). Ao invés de atendimento de casos trazidos pela Polícia Militar, por exemplo, ou alguma investigação, eles auxiliaram uma gestante a dar à luz na delegacia.

A história começou quando uma pessoa chegou ao estacionamento da unidade, na avenida Ângelo Cristianini, e pediu ajuda para uma mulher em trabalho de parto, que estava no banco traseiro de um automóvel.

Um investigador de plantão atendeu ao chamado e auxiliou a gestante durante o trabalho de parto. O bebê nasceu no próprio estacionamento. O pai da criança acompanhou o nascimento.