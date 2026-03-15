Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após um deslizamento de terra em Angra dos Reis (RJ), na manhã deste sábado (14).

O deslizamento ocorreu por volta das 10h de ontem. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro às vítimas.

Um homem morreu no local. Ele foi atendido, mas não resistiu. O deslizamento ocorreu no bairro de Mombaça, em Angra dos Reis (RJ).