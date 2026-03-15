TRAGÉDIA
Deslizamento em Angra dos Reis deixa um morto e três feridos
da Folhapress
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Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após um deslizamento de terra em Angra dos Reis (RJ), na manhã deste sábado (14).
O deslizamento ocorreu por volta das 10h de ontem. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro às vítimas.
Um homem morreu no local. Ele foi atendido, mas não resistiu. O deslizamento ocorreu no bairro de Mombaça, em Angra dos Reis (RJ).
Outros três homens foram socorridos para o Hospital de Japuíba. No sábado, a informação era de que um deles tinha ferimentos leves e outros dois em estado moderado de saúde. Não há informação sobre o atual estado de saúde deles.