16 de março de 2026
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TRAGÉDIA

Deslizamento em Angra dos Reis deixa um morto e três feridos

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Hospital Municipal da Japuíba, em Angra dos Reis/RJ
Hospital Municipal da Japuíba, em Angra dos Reis/RJ

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após um deslizamento de terra em Angra dos Reis (RJ), na manhã deste sábado (14).

O deslizamento ocorreu por volta das 10h de ontem. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro às vítimas.

Um homem morreu no local. Ele foi atendido, mas não resistiu. O deslizamento ocorreu no bairro de Mombaça, em Angra dos Reis (RJ).

Outros três homens foram socorridos para o Hospital de Japuíba. No sábado, a informação era de que um deles tinha ferimentos leves e outros dois em estado moderado de saúde. Não há informação sobre o atual estado de saúde deles.

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