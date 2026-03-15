Assim que eclodiu a guerra entre Estados Unidos e Irã, partidos e instituições de esquerda publicaram uma série de notas de repúdio, contendo cada uma delas diferentes impressões sobre o conflito no Oriente Médio. Em comum, condenavam o confronto militar, seguindo a posição do governo Lula e a tradição da diplomacia brasileira de buscar a paz e incentivar o multilateralismo.

Entretanto, alguns segmentos da esquerda poupam críticas ao regime teocrático iraniano, que persegue opositores, oprime mulheres e pune homossexuais com pena de morte. Alguns tergiversam, preferindo concentrar críticas no presidente americano Donald Trump, e outros silenciam, quando instados a prestar mais esclarecimentos, caso do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

Em nota publicada no sábado (28), primeiro dia da guerra, a entidade afirmou que "imperialistas e sionistas mantêm sua tradição de sacrificar crianças, seja no genocídio da Palestina, seja na ilha caribenha de Jeffrey Epstein", referência ao financista americano que abusou sexualmente de menores de idade. Ainda segundo a nota, o Irã, parceiro de China e Rússia, seria o maior entrave para o domínio sionista na Ásia Ocidental.