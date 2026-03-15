Para Mirtes Renata Santana de Souza, mãe do menino Miguel Otávio Santana da Silva, a visibilidade artística é um "dever coletivo" para evitar o apagamento da morte do filho de 5 anos.

O longa-metragem "O Agente Secreto", que concorre a quatro prêmios no Oscar deste domingo (15), inclui uma releitura ficcional da tragédia ocorrida em 2020, no Recife.

Sarí Corte Real foi condenada em 2022, mas responde ao processo em liberdade. Em julho de 2025, o TJ-PE (Tribunal de Justiça de Pernambuco) negou recursos apresentados pela defesa e manteve a condenação.