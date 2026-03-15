Após iniciar o final de semana com céu azul, o domingo (15) também deve ser ensolarado na capital paulista. As temperaturas amenas são bem-vindas após uma semana de muita chuva, indicando o iminente fim do verão, que se encerra no próximo dia 20.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura de São Paulo, os termômetros devem variar de 17°C a 30°C, com a umidade atingindo mínima de cerca de 35%. A nebulosidade aumenta no final da tarde, com a chegada da brisa marítima, mas não há previsão de chuva.

O tempo permanece estável, com sol e temperaturas em elevação, também no restante do estado. Segundo a Climatempo, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva, mas sem expectativa de temporais.