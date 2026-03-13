A Petrobras informou que vai reajustar em R$ 0,38 por litro o preço do diesel A vendido às distribuidoras a partir deste sábado (14).

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Com a mistura obrigatória de 85% de diesel A e 15% de biodiesel, o aumento corresponde a R$ 0,32 por litro no diesel B comercializado nos postos. Segundo a companhia, o valor médio do diesel A para as distribuidoras passará a R$ 3,65 por litro. A participação da estatal no preço final do diesel B ao consumidor será, em média, de R$ 3,10 por litro.