A Petrobras informou que vai reajustar em R$ 0,38 por litro o preço do diesel A vendido às distribuidoras a partir deste sábado (14).
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Com a mistura obrigatória de 85% de diesel A e 15% de biodiesel, o aumento corresponde a R$ 0,32 por litro no diesel B comercializado nos postos. Segundo a companhia, o valor médio do diesel A para as distribuidoras passará a R$ 3,65 por litro. A participação da estatal no preço final do diesel B ao consumidor será, em média, de R$ 3,10 por litro.
De acordo com a empresa, o último reajuste havia sido uma redução, em 6 de maio de 2025, há 311 dias. O aumento anterior foi em 1º de fevereiro de 2025.
A Petrobras também informou que, desde dezembro de 2022, o preço do diesel A vendido às distribuidoras acumula queda de R$ 0,84 por litro, o que representa redução de 29,6%, considerando a inflação do período.
A companhia destacou ainda que o impacto do reajuste ao consumidor é atenuado pela isenção das alíquotas de PIS/Cofins sobre o diesel, medida adotada pelo governo federal.
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a adesão da empresa ao programa de subvenção econômica à comercialização de óleo diesel, criado pela Medida Provisória nº 1.340, de 12 de março de 2026. O programa prevê pagamento de R$ 0,32 por litro às empresas participantes.
A assinatura do termo de adesão depende da publicação e análise de normas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) sobre o preço de referência necessário para a operacionalização da subvenção.
Segundo a estatal, o efeito combinado do reajuste anunciado e do potencial benefício da subvenção equivale a R$ 0,70 por litro, com impacto mitigado pelas medidas tributárias já anunciadas pelo governo.