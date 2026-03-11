Em noite de reencontros e muitas vaias aos que trocaram de lado, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 - com bonitos gols de Pedro e Carrascal - e se aproximou do bloco de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O jogo no Maracanã também marcou o duelo entre os campeões carioca e mineiro.
Reencontros e vaias aos exs
O Maracanã viveu uma noite de reencontros, mas estes momentos estiveram longe de serem amorosos. A torcida do Flamengo presenciou, pela primeira vez, o meia Gerson e o técnico Tite enfrentando o Rubro-Negro após a saída do clube. Além da dupla, estavam em campo também o zagueiro Fabrício Bruno, outro ex-flamenguista. Gerson, de longe, foi o mas perseguido, com vaias a cada toque na bola, além de alguns xingamentos.
Já a torcida do Cruzeiro, presente em bom número no setor de visitantes, vivenciou a mesma experiência, só que com o técnico Leonardo Jardim, que enfrentava a Raposa pela primeira vez após a saída do clube celeste. Os cruzeirenses levaram notas falsas com o rosto do treinador e também xingaram bastante o português, que havia prometido treinar somente o time de Belo Horizonte no Brasil.
Outro que passou por maus bocados foi Marcão, pai e empresário de Gerson. Ele estava no setor "Maracanã Mais" e foi identificado no intervalo, sendo bastante hostilizado a ponto de ser retirado do local pela Polícia Militar por questões de segurança.
No segundo tempo ainda entrou outro "ex", o goleiro Matheus Cunha, ex-Fla, que substituiu Cássio, lesionado. O arqueiro, porém, foi poupado pelos rubro-negros.
VAR cancela cartão vermelho
Aos 30 do primeiro tempo, o meia Matheus Henrique chegou a receber um cartão vermelho após perder a bola para Cebolinha, cair sobre ela e o árbitro Flávio Rodrigues de Souza aponta mão proposital. O VAR, porém, solicitou revisão e, após checagem, o lance foi anulado.
O jogo
Flamengo e Cruzeiro entraram em campo com equipes modificadas em relação às finais dos Estaduais. O Rubro-Negro por opção técnica de Leonardo Jardim. A Raposa por conta dos desfalques de Kaio Jorge, Romero e William, lesionados.
O time da casa começou de forma avassaladora. Com apenas quatro primeiro minutos, Pedro abriu o placar e, praticamente na saída de bola, Arrascaeta quase ampliou. O Cruzeiro passou a respirar a partir dos 15 e, aos poucos, foi equilibrando a partida e criando chances, mas quando levou perigo, o goleiro Rossi trabalhou bem.
O segundo tempo iniciou de maneira parecida com o primeiro. O Flamengo pressionando, o Cruzeiro disperso, mas logo equilibrando as ações. Na etapa final, porém, ocorreram menos chances claras.
Vieram as substituições de Leonardo Jardim e Tite, e o jogo mudou de dinâmica. Nos minutos finais ,a Raposa foi para o abafa e quase empatou, mas num contra-ataque mortal, nos acréscimos, o Rubro-Negro ampliou para fechar o caixão com um golaço de cobertura feito por Carrascal.
Gols
Bobeou e Pedro deixou o dele. Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, Villarreal recuou mal e a bola fica com Pedro. Em grande jogada individual, o camisa 9 se livra de três e chuta com categoria para abrir o placar para o Flamengo.
Carrascal faz golaço. Aos 53 do segundo tempo, Fabrício Bruno errou na saída de bola, Samuel Lino recuperou, fez belo lançamento para Carrascal, que com um lindo toque de cobertura no goleiro Matheus Cunha, fez o 2 a 0 e deu números finais ao Flamengo.