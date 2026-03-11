O Corinthians perdeu para o Coritiba pela primeira vez na Neo Química Arena. Na noite desta quarta-feira, a equipe paranaense venceu o Timão por 2 a 0, em Itaquera, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Os gols do Coxa foram marcados por Jacy e Lucas Ronier - um em cada tempo.

O triunfo do Coritiba acabou ofuscando a apresentação do meia inglês Jesse Lingard. Reforço do Corinthians, ele concedeu entrevista coletiva antes da partida e foi saudado pela torcida durante o intervalo.