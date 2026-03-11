O Corinthians perdeu para o Coritiba pela primeira vez na Neo Química Arena. Na noite desta quarta-feira, a equipe paranaense venceu o Timão por 2 a 0, em Itaquera, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
Os gols do Coxa foram marcados por Jacy e Lucas Ronier - um em cada tempo.
O triunfo do Coritiba acabou ofuscando a apresentação do meia inglês Jesse Lingard. Reforço do Corinthians, ele concedeu entrevista coletiva antes da partida e foi saudado pela torcida durante o intervalo.
Com o Timão já em desvantagem por 1 a 0, o primeiro contato de Lingard com a Fiel foi discreto. Ainda assim, o jogador permaneceu por alguns minutos no gramado e pôde ver um bandeirão estendido no setor leste inferior com seu rosto, as cores da bandeira da Inglaterra e a frase "Do Reino à Favela".
Com a derrota, o Corinthians desperdiçou a chance de chegar aos 10 pontos e encostar nos líderes do campeonato, Palmeiras e São Paulo, que entram em campo nesta quinta-feira. De quebra, o time caiu cinco posições na tabela e dormirá na oitava colocação, podendo perder ainda mais posições dependendo dos demais resultados da rodada.
O Coritiba, por sua vez, voltou a vencer após quatro partidas - duas delas pelo Brasileirão - e termina o dia no G4, ocupando a quarta colocação.
O Corinthians volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Santos em clássico pelo Brasileirão. A partida será disputada na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília).
No mesmo dia, às 18h30 (de Brasília), o Coritiba recebe Remo no Estádio Couto Pereira, também pelo Campeonato Brasileiro.
Nem Lingard, nem Labyad
Quem esteve na Neo Química Arena na noite desta quarta-feira viu, de fato, o Coritiba de Fernando Seabra se impor sobre o Corinthians.
A vitória do Coxa em Itaquera ofuscou completamente a apresentação do meia inglês Jesse Lingard e também os primeiros minutos do marroquino Zakaria Labyad com a camisa alvinegra.
Em uma atuação pouco produtiva do Corinthians - que até tentou tomar a iniciativa no início, mas criou muito pouco - o Coritiba mostrou organização defensiva e foi eficiente quando teve oportunidades no ataque.
Com o time já em desvantagem, o primeiro contato de Lingard com a Fiel foi frio. Já Labyad, que entrou na reta final da partida, teve poucos minutos em campo e participação discreta, com o Corinthians já derrotado por dois gols de diferença.
Nem mesmo a presença do cineasta americano Spike Lee em Itaquera amenizou a fraca atuação e o resultado negativo do Timão diante de sua torcida.
Foi a segunda derrota corintiana no Campeonato Brasileiro Série A.
Lances importantes
Toco y me voy. O Corinthians iniciou a partia dando mostras que dominaria o jogo. E logo aos cinco minutos levou perigo com André, que recebeu passe de Matheus Bidu e mandou por cima do gol. Antes, a equipe rodou bem a bola e inverteu as jogadas. A impressão inicial era de domínio corintiano, o que não aconteceu.
Arriscou. Ainda que dominando o Coritiba, o Timão tinha dificuldades em criar. Assim, aos 13 do primeiro tempo, Breno Bidon arriscou de fora da área, a bola desviou no meio do caminho e passou perto da trave esquerda do goleiro Pedro Rangel. Lance de perigo para a equipe mandante.
Impedido. Aos poucos, o Coxa entrou no jogo e na primeira chegada foi às redes. Mas o gol não valeu. Pedro Rocha aproveitou um vacilo da zaga corintiana, entrou sozinho na cara de Hugo Souza, driblou o goleiro corintiano. A arbitragem, em campo, porém, assinalou impedimento e anulou o lance.
Agora valeu. No lance de perigo seguinte, porém, o Coritiba abriu o placar em lance de bola parada. Josué cobrou escanteio pelo lado esquerdo, o zagueiro Jacy subiu mais que todo mundo e cabeceou no canto esquerdo.
De bike, Garro? Logo na primeira chegada do Corinthians no segundo tempo, Rodrigo Garro tentou uma bicicleta na entrada da área. A finalização, porém, foi fraca e não levou perigo ao goleiro Pedro Rangel.
Coxa amplia. A equipe paranaense ampliou o placar aos 7 minutos do segundo tempo, com Lucas Ronier. O lance iniciou em uma cobrança de lateral pelo lado esquerdo. Josué encontrou o companheiro sozinho pela direita. Matheus Bidu, mal posicionado, não conseguiu afastar, Hugo até tentou sair para abafar, mas o atacante do Coritiba colocou no fundo da rede.
Corinthians mexe em atacado. Logo após sofrer o segundo gol, Lucas Silvestre promoveu quatro mudanças no Corinthians. Allan, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Gui Negão deram os lugares para Carrillo, Dieguinho, Vitinho e Pedro Raul. As alterações não surtiram efeito, e o Timão seguiu com muitas dificuldades de criação.
Susto. Aos 17 minutos do segundo tempo, Jacy, autor do primeiro gol do Coritiba, foi nocauteado após interceptar de cabeça uma finalização de André Carrillo. O defensor desabou no gramado e foi retirado de campo de ambulância.