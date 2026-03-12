Um capitão da Aeronáutica foi preso no final da semana passada, na região central de Campo Grande (MS), após ser denunciado por agredir a namorada, uma estudante de 22 anos. Durante o atendimento da ocorrência, policiais militares encontraram um pacote de cocaína. O militar passou por audiência de custódia na terça-feira (10) e foi colocado em liberdade provisória.
De acordo com o relato da jovem à Polícia Militar, a discussão foi motivada por ciúmes enquanto o casal estava dentro de um carro. Ela afirmou ter sofrido apertões nos braços e tentativa de enforcamento, além de relatar que o veículo foi conduzido em alta velocidade durante a briga.
Ao chegar a um endereço na área central, a estudante deixou o automóvel e passou a ser seguida a pé pelo capitão, o que chamou a atenção de pessoas próximas, que chamaram polícia. Quando os agentes chegaram, a vítima estava descalça, sem documentos e abalada emocionalmente. O militar apresentava lesão no nariz, que disse ter sofrido durante a discussão.
Tanto o capitão quanto a jovem negaram ser proprietários da droga encontrada. O militar se recusou a realizar exame toxicológico e dispensou atendimento médico no local.
Na audiência de custódia, a Justiça concedeu liberdade provisória com imposição de medidas protetivas em favor da vítima, suspensão do porte e da posse de arma de fogo e participação obrigatória em 16 sessões do projeto “Um Olhar além da vítima”, da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).
A Força Aérea Brasileira não respondeu até a publicação desta matéria.
Com informações do Campo Grande News