Um capitão da Aeronáutica foi preso no final da semana passada, na região central de Campo Grande (MS), após ser denunciado por agredir a namorada, uma estudante de 22 anos. Durante o atendimento da ocorrência, policiais militares encontraram um pacote de cocaína. O militar passou por audiência de custódia na terça-feira (10) e foi colocado em liberdade provisória.

De acordo com o relato da jovem à Polícia Militar, a discussão foi motivada por ciúmes enquanto o casal estava dentro de um carro. Ela afirmou ter sofrido apertões nos braços e tentativa de enforcamento, além de relatar que o veículo foi conduzido em alta velocidade durante a briga.

Ao chegar a um endereço na área central, a estudante deixou o automóvel e passou a ser seguida a pé pelo capitão, o que chamou a atenção de pessoas próximas, que chamaram polícia. Quando os agentes chegaram, a vítima estava descalça, sem documentos e abalada emocionalmente. O militar apresentava lesão no nariz, que disse ter sofrido durante a discussão.