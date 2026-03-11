A CPI do Crime Organizado aprovou, nesta quarta-feira (11), a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”. A medida também alcança empresas citadas nas investigações do chamado Caso Master.

Entre as companhias que terão dados analisados estão Varajo Consultoria, Participações Imobiliárias e King Locação de Veículos. Segundo apurações, a Varajo teria sido utilizada para pagamento de propina a Belline Santana.