No cenário de disputa entre Lula e Flávio, o presidente aparece com 47% das intenções de voto, contra 45% do senador. No confronto com Tarcísio, Lula tem 46% e o governador, 45%. A diferença nos dois casos está dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

O presidente Lula (PT) está em empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em simulações de segundo turno para as eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa Meio Ideia divulgada nesta quarta-feira (11).

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas em todo o Brasil de sexta-feira (6) até esta terça (10), por meio de entrevistas telefônicas. O intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-00386/2026-Brasil.

Nos outros cenários de segundo turno testados pela pesquisa, Lula aparece à frente dos adversários. Ele marca 47% contra 41% de Ratinho Jr. (PSD-PR), 46% contra 38% de Romeu Zema (Novo-MG), 46% contra 37% de Ronaldo Caiado (PSD-GO), 47% contra 29% de Eduardo Leite (PSD-RS), 47% contra 25% de Renan Santos (Missão) e 47% contra 19% de Aldo Rebelo (DC).

Nos três cenários estimulados de primeiro turno em que foram testados juntos pela pesquisa, Lula e Flávio têm larga vantagem sobre os demais. O petista marca 40% em todos, o senador oscila entre 35% e 36%, dentro da margem de erro, e os demais ficaram abaixo de 10%.