São Paulo tem alerta de chuvas intensas para esta quarta-feira (11). Parte do estado, inclusive, está na faixa vermelha, de grande perigo para acumulados pluviométricos.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), uma grande faixa que pega as regiões de Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto podem ter em 24 horas acumulados de chuva que podem chegar a 100 mm.