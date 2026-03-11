Três embarcações comerciais foram atingidas por “projéteis desconhecidos” no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte global de petróleo. Um dos navios pegou fogo e imagens mostram fumaça intensa saindo da embarcação. Ao menos 23 tripulantes estão sendo resgatados.
Mais cedo, os Estados Unidos informaram ter destruído 16 embarcações iranianas que estariam posicionando minas na região, depois que o presidente Donald Trump advertiu o Irã a não instalar explosivos na área estratégica.
O conflito também se espalha por outros pontos do Oriente Médio. O Irã mantém ataques contra alvos na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. Em Dubai, quatro pessoas ficaram feridas depois que dois drones caíram nas proximidades do aeroporto internacional. Segundo autoridades locais, o tráfego aéreo não foi afetado.
Israel realizou novos bombardeios no Irã e no Líbano. Em Beirute, um prédio residencial foi atingido, provocando forte reação entre moradores da capital libanesa.
No Reino Unido, o primeiro-ministro Keir Starmer afirmou que o país não participará diretamente da guerra. Ele declarou que as Forças Armadas britânicas têm atuado para proteger cidadãos e interesses do Reino Unido no Oriente Médio, incluindo operações aéreas defensivas que interceptaram drones. Starmer também disse que o imposto sobre combustíveis permanecerá congelado até setembro.
O impacto do conflito já é sentido nos preços da energia. No Reino Unido, a gasolina e o diesel registraram alta nos últimos dias. Analistas apontam que cada aumento de US$ 10 no barril de petróleo pode elevar o preço do litro em cerca de 7 centavos de libra. O barril do Brent é negociado acima de US$ 89, mais de 20% superior ao valor anterior ao início da guerra.
Com informações do BBC