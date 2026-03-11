Mais cedo, os Estados Unidos informaram ter destruído 16 embarcações iranianas que estariam posicionando minas na região, depois que o presidente Donald Trump advertiu o Irã a não instalar explosivos na área estratégica.

Três embarcações comerciais foram atingidas por “projéteis desconhecidos” no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte global de petróleo. Um dos navios pegou fogo e imagens mostram fumaça intensa saindo da embarcação. Ao menos 23 tripulantes estão sendo resgatados.

O conflito também se espalha por outros pontos do Oriente Médio. O Irã mantém ataques contra alvos na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. Em Dubai, quatro pessoas ficaram feridas depois que dois drones caíram nas proximidades do aeroporto internacional. Segundo autoridades locais, o tráfego aéreo não foi afetado.

Israel realizou novos bombardeios no Irã e no Líbano. Em Beirute, um prédio residencial foi atingido, provocando forte reação entre moradores da capital libanesa.

No Reino Unido, o primeiro-ministro Keir Starmer afirmou que o país não participará diretamente da guerra. Ele declarou que as Forças Armadas britânicas têm atuado para proteger cidadãos e interesses do Reino Unido no Oriente Médio, incluindo operações aéreas defensivas que interceptaram drones. Starmer também disse que o imposto sobre combustíveis permanecerá congelado até setembro.