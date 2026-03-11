Sob a presença de Carlo Ancelotti, o Santos saiu perdendo, mas buscou o empate com o Mirassol, por 2 a 2, nesta terça-feira (10), em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No Estádio José Maria de Campos Maia, Igor Formiga e Negueba abriram vantagem para os donos da casa, mas Gabigol marcou aos 34 e aos 42 minutos do 2º tempo para salvar o Santos.

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, acompanhou a partida. Perto da convocação da Amarelinha para amistosos contra França e Croácia, o treinador quis assistir ao desempenho de Neymar, só que o camisa 10 não foi relacionado devido a controle de carga.