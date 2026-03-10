10 de março de 2026
NOVO TÉCNICO

Roger Machado é apresentado no São Paulo: 'Não pensei em nada'

da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Rubens Chiri/São Paulo FC
Roger Machado tem vínculo com o São Paulo até o final de 2026
Roger Machado tem vínculo com o São Paulo até o final de 2026

O São Paulo acertou, nesta terça-feira (10), a contratação do técnico Roger Machado. O vínculo vai até o dia 31 de dezembro de 2026. O treinador de 51 anos de idade chega para substituir o argentino Hernán Crespo, demitido pela equipe do Morumbi na última segunda-feira (9).

Junto com Roger Machado chegam ao São Paulo os auxiliares Roberto Ribas, James Freitas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Nunes.

“A felicidade de estar no São Paulo transborda. Sabendo do desafio, sabendo da grandeza do clube e dos atletas que eu teria aqui para trabalhar, não pensei em nada mais do que a possibilidade de aceitar esse convite”, declarou Roger Machado, que concedeu entrevista nesta terça, após comandar o seu primeiro treino com sua nova equipe.

O primeiro jogo do São Paulo com Roger Machado no comando será na próxima quinta-feira (12), oportunidade na qual recebe a Chapecoense no Canindé a partir das 20h (horário de Brasília).

