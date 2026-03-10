O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro passou a considerar o goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza como foragido, já que ele não se apresentou após revogação da liberdade condicional na semana passada.

Ele foi condenado pelo assassinato de Eliza Samudio. Apenas quatro dias após receber liberdade condicional em fevereiro, viajou ao Acre sem autorização prévia, segundo o juiz Rafael Estrela Nóbrega, que revogou o benefício.

De acordo com a Vara de Execuções Penais, o jogador deixou o Rio de Janeiro em 15 de fevereiro deste ano, após ser contratado pelo Vasco-AC. Ele chegou a iniciar treinamentos com o clube em fevereiro, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e participou de uma partida da equipe.