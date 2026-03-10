O Brasil conquistou nesta terça-feira (10) a primeira medalha de sua história nos Jogos Paralímpicos de Inverno, com Cristian Ribera ficando com a prata na prova de sprint sentado do esqui cross-country.

O brasileiro completou a prova com o tempo de 2min29s6, pouco atrás do chinês Zixu Lui, que ultrapassou a linha de chegada com 2min28s9. O cazaque Yerbol Khamitov completou o pódio, com 2min29s9.

Natural de Cerejeiras, em Rondônia, e criado em Jundiaí, no interior paulista, Cristian Ribera, de apenas 23 anos, já está em sua terceira participação paralímpica.