O lutador Jon Jones rebateu, em postagem nas redes sociais, declarações do chefão do UFC, Dana White, e pediu a rescisão de seu contrato com a organização.

Jon Jones afirmou que negociava sua participação no evento da Casa Branca. O atleta disse que chegou a reduzir seu valor inicial, mas a franquia ofereceu um pagamento muito abaixo do esperado.

O lutador acusou Dana White de mentir sobre sua condição física. "Se eu tivesse aceitado a oferta baixa, de repente meu quadril estaria ótimo e eu teria acesso à Casa Branca? Isso não faz sentido", questionou Jones.