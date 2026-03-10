Parte da equipe de futebol feminino do Irã está na Austrália, para a Copa da Ásia de Futebol Feminino, receberá asilo político após serem chamadas de traidoras por protesto durante hino nacional.

Pelo menos cinco jogadoras pediram asilo político no país após protestos. Durante o jogo do Irã contra a Coreia do Sul, o primeiro da equipe no campeonato, as jogadoras não cantaram o hino nacional do país, o que localmente foi classificado como traição por um programa de TV estatal. O governo australiano não divulgou o nome das jogadoras que receberam asilo. No entanto, Reza Pahlavi, príncipe herdeiro do Irã exilado nos EUA, divulgou o nome das atletas: Fatemeh Psandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh e Mona Hamoud.

Equipe está com passagem marcada para voltar ao Irã após último jogo nesta segunda-feira (9), contra as Filipinas, após perder todas as partidas. Segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, o presidente da Austrália está cuidando das mulheres que quiseram se refugiar. "Se elas forem forçadas a voltar ao Irã, elas provavelmente serão assassinadas", publicou o presidente na rede Truth Social. "Nós ofereceremos asilo, caso vocês [Austrália] não o façam".