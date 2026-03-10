Um ano após a repercussão da proposta de teleférico para Brasilândia, na zona norte, a Prefeitura de São Paulo contratou a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) para a avaliação e estruturação econômico-financeira de uma possível implantação desse novo modo de transporte coletivo.

A análise vai englobar também o chamado "Bonde São Paulo", um projeto de VLT (veículo leve sobre trilhos) elétrico anunciado para o centro e previsto no Plano de Metas da gestão Ricardo Nunes (MDB).

O contrato foi firmado na segunda-feira (9), no valor de R$ 1,9 milhão (do qual R$ 700 mil para o teleférico), com prazo de 14 meses.