O Ministério da Justiça e Segurança Pública oficiou o TikTok pedindo informações sobre a propagação de vídeos que simulam violência contra a mulher na rede social.

A pasta quer entender o que o TikTok está fazendo diante da circulação massiva de conteúdos misóginos. O documento foi enviado nesta terça-feira (10) pelo ministério para a empresa.

O ofício deixa explícito que é dever da plataforma combater conteúdos que configurem crimes praticados contra a mulher. O ministério explica que o dever da empresa não se limita a remover os conteúdos, mas detectar e suprimir os vídeos antes mesmo que se propaguem.