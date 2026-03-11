11 de março de 2026
Portal Sampi
'TRAIÇÃO'

Homem invade casa da ex e esfaqueia pastor durante aconselhamento

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/PMSC
De acordo com a PM, o agressor desferiu ao menos três golpes, atingindo o peito e a barriga da vítima.
Um pastor de 38 anos foi atacado a facadas na noite dessa terça-feira (10), em Indaial, no Vale do Itajaí (SC). Segundo a Polícia Militar, ele estava na casa de uma fiel prestando aconselhamento quando foi surpreendido pelo ex-marido da mulher.

O caso aconteceu no bairro Dos Estados. De acordo com a PM, o agressor desferiu ao menos três golpes, atingindo o peito e a barriga da vítima. O Corpo de Bombeiros socorreu o pastor e o encaminhou ao Hospital Beatriz Ramos.

Após o ataque, o suspeito fugiu de carro, mas foi localizado e preso pela polícia em Ibirama, cidade a cerca de 50 quilômetros do local do crime.

Conforme relato aos policiais, o casal está separado há três semanas. O homem foi até a casa e pediu ao filho, de seis anos, que chamasse a mãe. Diante da recusa dela em atendê-lo, ele entrou no imóvel, se deparou com o pastor e começou a agredi-lo.

À polícia, o suspeito afirmou que desconfiava de um possível relacionamento entre a ex-companheira e o religioso.

Com informações do NSC Total.

