LOTERIA
Confira o resultado da Mega-Sena sorteado nesta terça (10)
da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
| Tempo de leitura: 1 min
A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça (10) o concurso 2982 da Mega-Sena, que tem o prêmio principal de R$ 56.904.436,56.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 02 - 35 - 41 - 46 - 49 - 58.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.