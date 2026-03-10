A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça (10) o concurso 2982 da Mega-Sena, que tem o prêmio principal de R$ 56.904.436,56.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 02 - 35 - 41 - 46 - 49 - 58.

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.